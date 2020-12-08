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Прокуратура хочет приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы

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Прокуратура хочет приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы

После решительных опровержений бывшим президентом Франции Николя Саркози в парижском суде своей вины по делу о коррупции и торговле влиянием, финансовая прокуратура потребовала для него четыре года тюрьмы, из которых два года условно, сообщил телеканал BFMTV во вторник.

«Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но он также (...) обязан сам уважать закон, потому что именно в этом и есть «правовое государство», — приводит СМИ слова главы Национальной финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонера.

Это требование прокуратуры выдвинуто после нескольких дней дебатов в ходе процесса о коррупции и торговле влиянием против бывшего главы государства, его адвоката и бывшего высокопоставленного судьи.

Эти обвинения возникли из другого, затянувшегося на годы судебного дела в отношении бывшего президента в связи с подозрениями о финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года.

В рамках того дела в сентябре 2013 года судебные власти распорядились о прослушивании телефонных переговоров Саркози и в начале 2014 года обнаружили, что он использует секретную линию под псевдонимом Поль Бисмут для связи со своим адвокатом и другом Тьерри Эрзогом.

По мнению стороны обвинения, некоторые из их разговоров свидетельствовали о коррупции, так как Саркози с помощью своего адвоката якобы намеревался оказать содействие в получении желанного поста в Монако бывшему прокурору при кассационном суде Жильберу Азиберу, которого тот, впрочем, так и не добился. Обвинение также предполагает, что экс-президент мог в свою очередь просить Азибера о помощи в вынесении благоприятного для него вердикта.

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По этому делу обвинялись все трое. Все трое вину отрицали. По статьям, вменяемым бывшему президенту, могло грозить до 10 лет тюрьмы и до 1 млн евро штрафа.

Французские СМИ отмечают, что это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента — Жака Ширака за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

Франция, Николя Саркози
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