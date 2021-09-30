Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения

Французский суд в четверг приговорил бывшего президента страны Николя Саркози к году заключения по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года, сообщает France 24.
По данным телеканала, срок он будет отбывать под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения.
«Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде», — заявила судья Каролин Вигье, обосновывая обвинение в суде.
Она отметила, что кампания 2012 года была не первой для Саркози, поэтому на тот момент он уже хорошо разбирался в соответствующем законодательстве.
Уголовный суд Парижа в июне завершил рассмотрение дела о предполагаемых нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2012 года экс-президента Франции Николя Саркози.
Фигурантами дела являются Саркози и еще 13 человек.
Прокуратура требовала приговорить бывшего главу государства к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения. Также бывшему президенту грозил штраф в 3750 евро. Сторона защиты призывала суд оправдать Саркози.
Судебный процесс, прозванный во Франции делом «Бигмалион», касается предвыборной кампании 2012 года, по итогам которого Саркози не смог добиться переизбрания и проиграл выборы Франсуа Олланду.
Саркози пытался через Конституционный совет Франции добиться прекращения этого дела, однако в 2019 году этот суд отверг аргумент экс-президента, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом «non bis in idem», которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.
Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен был возместить в казну.
Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства «Бигмалион» подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP («Союз за народное движение») мероприятия.
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