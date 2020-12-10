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В Бристоле появилось новое граффити Бэнкси

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В Бристоле появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити британского уличного художника Бэнкси, изображающее чихающую пенсионерку, от которой «повалились» близлежащие дома, появилось в его родном городе Бристоле. Об этом сам художник сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

Под постом с названием «Апчхи» Бэнкси разместил несколько фото новой работы: женщина в юбке, платке и с салфеткой в руке чихает так сильно, что у нее падают сумочка и клюка, и вылетает вставная челюсть. Но это не единственный «ущерб» от чиханья. Учитывая, что граффити выполнено в начале улицы с одним из самых крутых подъемов в стране, достигающим 22 градуса, может показаться, что от этого внезапного рефлекторного выдоха пенсионерки бристольские дома покосились.

Телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что граффити уже было закрыто специальным прозрачным пластиковым щитом, чтобы защитить его от порчи и уничтожения. Это нередко происходит с работами уличных художников, и Бэнкси здесь не исключение. Его картины часто закрашиваются как местными властями, так и ревнивыми конкурентами. Так, например, случилось с его работой в Бристоле под названием «Хорошо висящий любовник», которую испортили при помощи залпов синей краски.

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Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. 3 октября прошлого года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 метра) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводил в Лондоне аукционный дом Sotheby’s, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

В октябре этого года картина Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») ушла с молотка на торгах того же аукционного дома за £7,6 млн ($9,8 млн).

Бэнкси
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Четверг, 10 декабря 2020
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