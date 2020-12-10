В Бристоле появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити британского уличного художника Бэнкси, изображающее чихающую пенсионерку, от которой «повалились» близлежащие дома, появилось в его родном городе Бристоле. Об этом сам художник сообщил в четверг на своей странице в Instagram.
Под постом с названием «Апчхи» Бэнкси разместил несколько фото новой работы: женщина в юбке, платке и с салфеткой в руке чихает так сильно, что у нее падают сумочка и клюка, и вылетает вставная челюсть. Но это не единственный «ущерб» от чиханья. Учитывая, что граффити выполнено в начале улицы с одним из самых крутых подъемов в стране, достигающим 22 градуса, может показаться, что от этого внезапного рефлекторного выдоха пенсионерки бристольские дома покосились.
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что граффити уже было закрыто специальным прозрачным пластиковым щитом, чтобы защитить его от порчи и уничтожения. Это нередко происходит с работами уличных художников, и Бэнкси здесь не исключение. Его картины часто закрашиваются как местными властями, так и ревнивыми конкурентами. Так, например, случилось с его работой в Бристоле под названием «Хорошо висящий любовник», которую испортили при помощи залпов синей краски.
Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. 3 октября прошлого года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за рекордные £9,9 млн ($12 млн). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 метра) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводил в Лондоне аукционный дом Sotheby’s, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.
В октябре этого года картина Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») ушла с молотка на торгах того же аукционного дома за £7,6 млн ($9,8 млн).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016