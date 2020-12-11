Вакцина Sanofi/GSK от COVID-19 будет готова не раньше конца 2021 года

Французская компания Sanofi и британская GSK сообщили о задержке в реализации своей программы по разработке вакцины от коронавируса и ее готовности не ранее конца 2021 года.
«Sanofi и GSK объявляют отсрочку в своей программе по разработке вакцины от COVID-19, чтобы улучшить показатели иммунной реакции среди более возрастных групп», — говорится в пресс-релизе компаний.
Согласно данным компании, проведенные исследования показали, что у получивших данную вакцину лиц в возрасте от 18 до 49 лет вырабатывался такой же иммунный ответ, что и у тех пациентов, которые переболели COVID-19.
«Однако недостаточная (иммунная — Ред.) реакция у более взрослых указывает на необходимость усовершенствования показателя концентрации антигена с тем, чтобы обеспечить высокий иммунный ответ среди всех возрастных групп», — сообщается в заявлении Sanofi/GSK.
В нем отмечается, что если намеченная на февраль 2021 года фаза исследований будет проходить успешно, то третий этап стартует во втором квартале. Таким образом, по оценкам Sanofi/GSK, их вакцина может быть доступна в конце 2021 года, а не в середине, как это изначально ожидалось.
Контракты на поставку вакцины Sanofi-GSK, в частности, подписан с Евросоюзом.
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