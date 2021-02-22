Sanofi и GSK начали новые испытания своей вакцины от коронавируса

Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская GSK (GlaxoSmithKline) приступили к новым клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в понедельник на сайте Sanofi.
«Sanofi и GSK объявляют о запуске нового исследования фазы 2b с участием 720 добровольцев старше 18 лет», — говорится в сообщении. «Это новое исследование позволит нам определить окончательный состав вакцины для взрослых возрастных групп», — подчеркивается в коммюнике.
В компании напомнили, что предыдущее исследование вакцины было проведено в декабре прошлого года. Тогда Sanofi GSK объявили о необходимости дополнительных испытаний препарата от коронавируса их производства в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей.
Как заявил вице-президент Sanofi Том Триомф, слова которого приводятся в заявлении, компания «уверена в потенциале вакцины-кандидата, и последние доклинические исследования обнадеживают». «Это еще один шаг к достижению нашей главной цели — разработать вакцину от COVID-19 с хорошей переносимостью и эффективностью», — подчеркнул он.
В декабре прошлого года в Sanofi подчеркивали, что в случае успеха всех испытаний необходимые нормативные документы будут представлены в третьем квартале, а сама вакцина станет доступной в четвертом квартале текущего года. Ранее компании планировали выпустить вакцину в середине 2021 года.
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