Судебная система vs Пятая колонна

Противостояние, вынесенное в заголовок, является одним из ключевых в украинской политике последних нескольких лет, и оно особенно обострилось в период президентства Владимира Зеленского.

При всем нашем скептическом отношении к отечественной судебной системе, она оказалось той пресловутой «тонкой красной линией», которая отделяет нас от торжества полного внешнего управления. Дело в том, что антикоррупционная система НАБУ — САП — ВАКС, которая и является стержнем механизма внешнего управления, изначально создавалась как внеправовая и внеконституционная.

Однако, у наших западных «друзей» оказалось достаточно аргументов, которые они смогли предъявить Петру ПОРОШЕНКО и его камарилье, а также немало сторонников в Верховной Раде, с помощью которых они смогли принять соответствующие законы.

Разумеется, столкновение номинально «антикоррупционного» механизма внешнего управления с судебной системой было неизбежно, но украинская судебная система, действуя в силу инстинкта самосохранения, приняла этот бой. Побочным результатом описанной борьбы за выживание, стала борьба за суверенитет, хотя мне сложно подозревать отечественных судей в столь высоких идеалах служения Фемиде.

Однако, для нас важнейшим является именно этот побочный результат, и вот 28 августа Конституционный суд принял решение о неконституционности назначения Артема СЫТНИКА главой НАБУ, что означает незаконность его пребывания на посту с момента вынесения решения.

Все мы были вполне удовлетворены истерикой внешних и внутренних «соросят» по этому поводу, но СЫТНИК воспринял это как карт-бланш и отказался покидать пост.

Вчера — 26 октября свое слово сказал Окружной административный Суд Киева (ОАСК), который постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема СЫТНИКА и дал указание Минюсту вычеркнуть СЫТНИКА из реестров как руководителя.

Таким образом, судебная система — в лице КСУ и ОАКС — вступила в прямое и бескомпромиссное противостояние с агентами иностранного влияния. Самое важное во всей этой битве то, что она позволяет Президенту ЗЕЛЕНСКОМУ соблюдать «типа нейтралитет» в ситуации, когда сокращение влияния «соросят» (читай — иностранных государств) на принятие государственных решений — полностью в его интересах. Особенно, после «невнятного» результата «Слуг» местных выборах 25 октября.

В ближайшее время мы с неизбежностью увидим новый виток информационной войны: под информационным огнем «грантоедов» вновь окажутся КСУ и ОАСК, а под давлением послов ЕС и США — Офис Президента.

Но, как мы видим, существует и вполне легальная «пятая колонна» внутри исполнительной власти, саботирующая выполнение судебных решений. Так, позиция Министра юстиции Дениса МАЛЮСЬКИ по поводу постановления ОАСК сводится не к «как выполнить решение суда», а к «почему я не собираюсь его выполнять».

При этом свое разъяснение этот «соросенок» от юстиции дал пока на ФБ-страничке, что можно считать «пробным шаром» и приглашением к некому переговорному процессу; видимо, официальный документ за подписью министра пока не подготовлен, ввиду того, что не каждый специалист по конституционному праву рискнет облечь правовую ахинею МАЛЮСЬКИ в юридические формулировки.

Даже автор, исходя из самых общих представлений о правовой системе, может указать на факт полного конституционного нигилизма министра, высказанного им в своем ФБ-сообщении.

ЦИТАТА: «Вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. КСУ в своем решении указал, что у НАБУ имеются признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти — нет».

Малоуважаемый министр, четкий тезис на эту тему вам дал ОАСК, исходивший в своем решении из того, что НАБУ — центральный орган исполнительной власти. Поэтому, — выполните сначала судебное решение, а потом оспаривайте его в установленном законом порядке!

Уточню также тезис о «приглашении к переговорам», — глава Минюста указал, что положение закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ действуют до 17 декабря 2020. Т.е., Денис МАЛЮСЬКА, с одной стороны, отказываясь выполнять решение суда, с другой предлагает компромисс — подождать чуть более полутора месяцев и снять СЫТНИКА в соответствии с законом (противоречащим Конституции!)

И здесь вновь встает вопрос политической воли: готов ли Президент, как гарант Конституции, обеспечить исполнение решения Конституционного Суда, имеющее теперь юридическую «дорожную карту» в виде решения ОАСК? Например, обеспечив деятельность судебных исполнителей, которые обяжут МАЛЮСКУ в «он-лайн режиме» выполнить решение Административного Суда? Или он снова даст себя запугать статьями на сайтах «Украинской правды», «Нового времени», «Зеркала недели» и «Atlantic Council»?

Владимир Александрович, так они Вас уже по любому «списали» — почитайте АСЛУНДА! Поступите симметрично — «спишите» их! Начав, разумеется, с Артема СЫТНИКА...

P.S. То, что СЫТНИК отказался уходить по решению ОАСК, думаю, никакой сенсацией уже не является.

Но, для Президента ЗЕ, выступавшего в прошлом, в том числе и в сценическом образе БОНАПАРТА, напомню ставший крылатым приказ его будущего маршала МЮРАТА своим гренадерам 9 ноября («18 брюмера») 1799 года, в отношении членов прогнившей Директории: «Foutez-moi tout се monde dehors!» — «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!».

Владимир Александрович, мюраты и гренадеры ПОКА ЕЩЕ найдутся... Но это — ненадолго. Думай-Те!