Карточка 1979 года с Уэйном Гретцки продана за рекордные $1,29 млн

Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions за рекордную сумму — $1,29 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 с изображением Гретцки в составе «Эдмонтона» стала первой хоккейной карточкой, проданной за сумму больше $1 млн. Состояние карточки оценивается идеальным (Gem-Mt 10). Такая же была продана за $465 тыс. в августе 2016 года, что являлось предыдущим рекордом стоимости хоккейных коллекционных карточек.
«Бейсбол имеет гораздо более длинную историю и занимает львиную долю рынка спортивных коллекционеров в целом, но хоккей также имеет свое место, и Гретцки определенно занимает место на горе Рашмор из величайших спортсменов всех времен, — сказал директор спортивных аукционов Heritage Auctions Крис Айви. — Он на вершине вместе с Бейбом Рутом и Майклом Джорданом».
«Мы очень рады, что стоимость карточки составила почти $1,3 млн. Она очень легко могла быть продана как за $1,1 млн, так и за $1,6 млн, но это зависит от покупателя. Это новый рекорд, еще один, который нужно добавить к списку достижений Уэйна Гретцки. Он заслуживает самой продаваемой хоккейной карточки всех времен», — добавил Айви.
Гретцки 59 лет, в НХЛ он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс», на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ — в 1 487 матчах он набрал 2 857 очков (894 шайб и 1963 передачи).
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