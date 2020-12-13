Трамп продолжит судебные тяжбы за результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на президентских выборах, его команда пытается ускорить рассмотрение этих дел.

«Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел по отдельным штатам. ...Мы будем ускорять их рассмотрение, как только можем, ...у нас в распоряжении очень мало времени», — сказал Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, добавив, что «беспокоится о том, что к власти придет нелегитимный президент».

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее нынешний глава администрации США не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей. Пока действия юристов Трампа не увенчались успехом.