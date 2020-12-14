Крупнейший порносайт мира Pornhub удалил половину видео на сайте

После того как международные платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub, руководство сайта начало удалять все видео на своем сайте, которые не были созданы контент-партнерами или участниками модельной программы.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на американский журнал Vice.

После изменения своей политики, запрещающей непроверенные загрузки и решения Mastercard и Visa полностью отказаться от платформы, Pornhub удалил миллионы видео.

«В рамках нашей политики по запрету непроверенных загрузчиков мы теперь также приостановили весь ранее загруженный контент, который не был создан контент-партнерами или участниками Модельной программы», — говорят в руководстве порносайта.

К тому же, Pornhub заявил, что видео будут удалены до начала их проверки, которую планируют начать уже в новом 2021 году.

На данный момент удалено около половины всего контента сайта.

Отметим, что до внедрения этого изменения с момента запуска платформы в 2007 году любой мог создать учетную запись на Pornhub и загружать любое видео.

В частности, решения компаний, выпускающих кредитные карты, были приняты после того, как Pornhub попал под шквал критики после публикации The New York Times на прошлой неделе, в которой утверждалось, что на веб-сайте есть видеоролики с сексуальными домогательствами и эксплуатацией детей.