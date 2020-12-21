Экс-директор «Нафтогаза» подал документы на пост замглавы Минэнерго

Бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером — министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.
Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства «Слуга народа» намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор «Нафтогаза» готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.
Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в «Нафтогазе» 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета «Укрнафты».
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