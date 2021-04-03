Президент Аргентины заразился коронавирусом после прививки «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
«Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — написал он в ночь на субботу в Twitter.
Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо. «Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», — заключил глава государства.
В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
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