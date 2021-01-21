Президент Аргентины привился российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента.
«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача — добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», — сообщила пресс-служба. По ее данным, президенту поставили укол с препаратом «Спутник V» в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую страну 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать «Спутником V» медработников.
20 января Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016