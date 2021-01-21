Президент Аргентины привился российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента.

«Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача — добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», — сообщила пресс-служба. По ее данным, президенту поставили укол с препаратом «Спутник V» в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Первая партия в количестве 300 тыс. доз первого компонента была доставлена в южноамериканскую страну 24 декабря. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать «Спутником V» медработников.

20 января Минздрав Аргентины разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.