Минздрав надеется подписать контракты с производителями COVID-вакцин до конца года

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.

«Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставлены в Украину. Чтобы начать этот процесс (вакцинации — ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим», — сказал Степанов.

Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».

Напомним, днями Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от коронавируса. Он включает четыре этапа.

Согласно плану, в Украине планируют вакцинировать против COVID 23 млн человек. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.