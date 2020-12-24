Минздрав надеется подписать контракты с производителями COVID-вакцин до конца года

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца года заключить контракты на поставку вакцины против коронавируса с компаниями-производителями. Процесс вакцинации в Украине хотят начать в феврале.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, сроки поставки вакцины является основным вопросом при проведении вакцинации.
«Мы стараемся, чтобы вакцины были как можно ранее поставлены в Украину. Чтобы начать этот процесс (вакцинации — ред.) в феврале. Как только будут подписаны контракты, а я надеюсь, что это будет уже в этом году, сразу мы сообщим», — сказал Степанов.
Закупки вакцин будут проводиться через государственное предприятие «Медицинские закупки Украины».
Напомним, днями Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от коронавируса. Он включает четыре этапа.
Согласно плану, в Украине планируют вакцинировать против COVID 23 млн человек. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины.
Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.
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