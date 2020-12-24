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Лерос утверждает, что новый министр АПК получил должность благодаря брату Ермака

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Народный депутат Гео Лерос записал видео, в котором рассказал, что новый министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко якобы получил руководящую должность в Госгеокадастре благодаря брату главы Офиса президента Денису Ермаку.

По словам Лероса, сначала на должность главы Геокадастра претендовал Александр Луцкий, который в 2015-2018 годах был руководителем ГП «Агентство по вопросам недвижимости и земельных отношений в топливно-энергетическом комплексе Украины».

Лерос добавил, что Луцкому нужно было выиграть конкурс. Поэтому эту задачу за вознаграждение взял на себя Денис Ермак.

Лещенко, который в то время занимал должность уполномоченного президента по земельным вопросам, в этом деле якобы должен был убедить Владимира Зеленского, что Луцкий будет хорошим руководителем Госгеокадастра.

По данным Лероса, Луцкий заплатил $100 тысяч за пост главы Геокадастра, но его не получил.

Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер «наклал на президента в полный рост».

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Лерос считает, что после отставки правительства Гончарука (вместе с Башлыком — ред.) главой Геокадастра назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий уже «засветился» на «пленках Ермака».

Напомним, 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение председателя Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Андрей Ермак, Роман Лещенко, Гео Лерос
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