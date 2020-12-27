AstraZeneca нашла способ улучшить свою вакцину

Англо-шведская компания AstraZeneca нашла формулу, способную увеличить эффективность разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса, сообщил исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио.
«Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными», — сказал Сорио в интервью изданию Sunday Times.
По данным разработчиков, эффективность вакцины достигает 90% после того, как испытуемым давали сначала половину дозы, а затем, примерно через месяц, полную дозу. Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62%, общая эффективность — 70%.
Информацию о новой формуле вакцины и повышении эффективности Сорио пообещал обнародовать позже.
Власти Британии намерены с 4 января начать вакцинацию населения от коронавируса оксфордской вакциной, если препарат получит необходимое одобрение регулятора. В настоящее время в стране реализуется программа по вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.
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