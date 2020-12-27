Британский эксперт назвал способы предотвратить похмелье

Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал способы избежать похмелья, пишет Express.
По словам специалиста, важно вовремя пить воду: перед употреблением алкоголя, чтобы «дать фору организму», а также чередовать воду и спиртное. При этом после вечеринки не стоит слишком усердствовать с питьем, так как частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже.
Хирд подчеркнул, что выпивку не следует сочетать с газированными напитками, усугубляющими всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Самым важным и очевидным правилом — которое при этом постоянно игнорируют — специалист назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.
Кроме того, эксперт дал рекомендации на случай, если похмелья избежать не удалось. Самый простой способ облегчить недомогание — это сон, также помогают физические упражнения и восполнение электролитов. Если похмелье усугубляется тошнотой, Хирд посоветовал сделать напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.
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