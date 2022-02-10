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Bloomberg сообщил о разногласиях в конгрессе из-за санкций против РФ

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Bloomberg сообщил о разногласиях в конгрессе из-за санкций против РФ

Конгресс США не может достичь соглашения по законопроекту о санкциях против России в случае вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

Республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся меры, предложенные сенатором-демократом Робертом Менендесом. Разработанный им документ включает санкции против 12 высокопоставленных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, предполагаются ограничения против госдолга, банковского сектора и «Северного потока-2».

Демократы считают, что самые жесткие меры следует вводить только в случае вторжения в Украину. Речь идет в том числе об ограничениях, которые затронут российскую банковскую систему и основные секторы экономики, заявил сенатор Крис Ван Холлен. Только в этом случае меры дадут «сдерживающий эффект», полагает он.

Республиканцы с этим не согласны. По их мнению, меры против России нужно применить превентивно. «Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате», — цитирует агентство лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла. По его словам, санкции против «Северного потока-2» нужно ввести уже сейчас, президент Джо Байден обладает необходимыми для этого полномочиями.

Даже если соглашение будет достигнуто в ближайшие дни, до того как законопроект одобрят в конгрессе, могут пройти недели, пишет агентство, поскольку палата представителей уходит на каникулы до конца февраля.

В конце января Менендес не исключил, что часть предложенных им ограничений может быть введена заранее «за то, что Россия уже сделала». Среди таких действий он назвал кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против Москвы в связи с ситуацией у границ Украины превентивно, чтобы ограничения не потеряли сдерживающего эффекта.

США, Конгресс США, отношения с Россией
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