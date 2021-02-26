Беларусь произвела первые партии вакцины «Спутник V»

Пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» изготовлена в Беларуси. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
«Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины «Спутник V» в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины «Спутник V», — отметил он.
Министр здравоохранения сообщил, что Беларусь планирует начать промышленное производство российской вакцины в конце марта. «Через месяц начнется промышленный выпуск вакцины. Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность. В конце марта уже будет разливаться промышленная партия», — отметил глава Минздрава.
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