Глава Минздрава Беларуси привился «Спутником V» местного производства

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной «Спутник V», разлитой на мощностях предприятия страны, и тем самым ввел выпущенную ранее промышленную партию этого препарата в массовый оборот, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«Первой вакциной от коронавируса „Спутник V“, которая произведена на РУП „Белмедпрепараты“, привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минздрава.

Ранее на базе предприятия «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V», а 14 апреля Минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Беларуси. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно.

В Беларуси «Спутник V» разливается из полупродукта, который производится российской компанией «Генериум». Ранее «Спутник V», произведенный на этой площадке, уже был зарегистрирован в стране и в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медработников.

В марте в стране также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Беларуси на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.