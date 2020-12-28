Кабмин утвердил экспериментальный проект по электронной прописке

Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.
О принятии соответствующего решения на внеочередном итоговом заседании правительства в понедельник говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.
«Правительство одобрило соответствующее постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме», — говорится в нем.
Услуга будет доступна на портале «Дія» для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них, а также для украинцев, которые имеют ID-карты, — по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.
Отмечается, что на первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016