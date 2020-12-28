Кабмин утвердил экспериментальный проект по электронной прописке

Кабинет Министров утвердил экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме.

О принятии соответствующего решения на внеочередном итоговом заседании правительства в понедельник говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

«Правительство одобрило соответствующее постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме», — говорится в нем.

Услуга будет доступна на портале «Дія» для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них, а также для украинцев, которые имеют ID-карты, — по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

Отмечается, что на первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.