В Сербии будут производить российскую и китайскую вакцины

Сербия через несколько месяцев начнет полный цикл производства российской вакцины «Спутник V» и препарата китайской компании Sinopharm на своей территории. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.
«Сейчас мы делаем расфасовку, но через несколько месяцев мы будем делать весь цикл производства и российских и китайских вакцин», — заявил Вучич. По словам сербского лидера, речь идет о вакцинах «Спутник V» и препарате Sinopharm, полное производство которых начнется в срок «от шести о десяти месяцев».
Вместе с Вучичем предприятие посетил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Это первый компонент вакцины „Спутник V“. Милорад, возьми одну на память», — заявил сербский лидер, обращаясь к нему. Вучич также взял себе одну из первых ампул «Спутника V» сербской расфасовки на память.
Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года — полноценное производство.
Россияне и Институт «Торлак» подписали соглашение о локализации производства в Сербии 25 марта.
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