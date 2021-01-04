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Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

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Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Суд в Лондоне постановил, что экстрадиция в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа невозможна, передают в понедельник британские СМИ.

Ожидается, что американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подаст апелляцию на это решение.

Суд мотивировал своё решение опасениями да психическое здоровье основателя Wikileaks.

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Апелляция, как отмечали ещё до вердикта суда СМИ, может привести к многомесячным или даже многолетним судебным тяжбам.

В случае, если экстрадиция в США все же состоится, Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы

К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале 2020 года. Тогда суд начал изучать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 пунктам обвинения.

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Слушания после паузы должны были возобновиться в мае 2020 года, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19. В итоге слушания по делу возобновилось в начале сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли и завершилось в октябре.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.

Ассанж изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

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В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

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В конце 2019 года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме из-за физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

В последние недели в СМИ циркулируют предположения, что с Ассанжа могут снять обвинения, если президент США Дональд Трамп примет решение его помиловать.

Джулиан Ассанж, экстрадиция, Британия
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