Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

Великобритания возглавила группу послов стран «большой семерки» (G7) по поддержке Украины.

«Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины. Огромная благодарность посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ во благо всех украинцев», — говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter в понедельник.

Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.

Как сообщил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в этом году Великобритания будет принимать саммит G7 и Конференцию ООН по изменению климата.

«Горжусь тем, что сегодня Великобритания принимает на себя председательство в G7 в 2021 году. Проведение саммита G7 и COP26 (Конференции ООН по изменению климата — ИФ) сделает этот год чрезвычайно важным для Global Britain (Глобальной Британии — ИФ), и я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших друзей и союзников, поскольку мы победим COVID и восстановимся после пандемии», — написал Джонсон в Twitter в пятницу.