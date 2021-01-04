Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины

Великобритания возглавила группу послов стран «большой семерки» (G7) по поддержке Украины.
«Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит Группу послов стран Большой семерки по поддержке Украины. Огромная благодарность посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 год в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ во благо всех украинцев», — говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter в понедельник.
Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.
Как сообщил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в этом году Великобритания будет принимать саммит G7 и Конференцию ООН по изменению климата.
«Горжусь тем, что сегодня Великобритания принимает на себя председательство в G7 в 2021 году. Проведение саммита G7 и COP26 (Конференции ООН по изменению климата — ИФ) сделает этот год чрезвычайно важным для Global Britain (Глобальной Британии — ИФ), и я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших друзей и союзников, поскольку мы победим COVID и восстановимся после пандемии», — написал Джонсон в Twitter в пятницу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016