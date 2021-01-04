В Греции обнаружили «британский» штамм коронавируса

В Греции подтвердии шесть случаев нового штамма коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Отмечается, что новый тип вируса зафиксировали у шести человек, которые прибыли в страну из Британии в течение рождественской недели. Среди них — пятеро граждан Греции и один гражданин Великобритании.

Их охраняют в специально отведенном карантинном отеле. Заражений среди остальных путешественников не было.

Ранее Кипр и Таиланд сообщили, что на их территориях обнаружен новый «британский» штамм коронавируса. Все зараженные лица прибыли из Великобритании.

Как сообщалось, ранее в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Согласно данным исследований, он на 50-74% заразнее, чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Сейчас новый штамм зарегистрирован уже в более 30 странах.