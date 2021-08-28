Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана

Британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана в субботу, 28 августа. О решении сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
«Мы приближаемся к концу эвакуации, которая состоится в течение сегодняшнего дня. А затем необходимо будет вывести наши войска на оставшихся самолетах», — сказал Картер.
По его словам, было несколько очень сложных решений, которые пришлось вынести на месте. «Мы не смогли вывезти всех, и это было душераздирающе», — добавил он.
Напомним, Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.
Германия также закончила эвакуацию из Афганистана. Стране удалось вывезти более 5 тысяч человек.
В то же время, талибы уже заняли позиции в аэропорту Кабула в Афганистане. Они дожидаются ухода американских военных, которые проводят эвакуацию.
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