Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

горячие точки
RSS

Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана

247
Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана

Британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана в субботу, 28 августа. О решении сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы приближаемся к концу эвакуации, которая состоится в течение сегодняшнего дня. А затем необходимо будет вывести наши войска на оставшихся самолетах», — сказал Картер.

По его словам, было несколько очень сложных решений, которые пришлось вынести на месте. «Мы не смогли вывезти всех, и это было душераздирающе», — добавил он.

Читайте также: Франция завершила эвакуацию из Афганистана

Напомним, Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.

Германия также закончила эвакуацию из Афганистана. Стране удалось вывезти более 5 тысяч человек.

В то же время, талибы уже заняли позиции в аэропорту Кабула в Афганистане. Они дожидаются ухода американских военных, которые проводят эвакуацию.

Афганистан, эвакуация, Британия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 августа 2021
Пятница, 27 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

Рецепт «зеленого» успеха. Не так страшны досрочные выборы, как их малюют?

В Офисе президента рассматривают вариант объявить досрочные выборы – и Верховной Рады, и президента, и всех вместе. Разве что невооруженному взгляду такие приготовления не видны. Но разрозненные события укладываются в одну мозаику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016