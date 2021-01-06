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Демократы близки к получению большинства в Сенате США

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Демократы близки к получению большинства в Сенате США

Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок лидируют во втором туре выборов в Сенат после обработки более 98% бюллетеней, что может позволить их партии получить перевес в верхней палате Конгресса США.

Официально подсчет голосов в штате Джорджия, от которого баллотируются оба демократа, еще не завершен, однако телекомпании NBC, CNN, ABC и CBS уже отдали Уорноку победу над республиканкой Келли Леффлер. Как отмечает NBC, согласно результатам обработки примерно 98% бюллетеней, Уорнок получает 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%.

По данным телеканала Fox News, Оссофф после обработки примерно 99% бюллетеней, получает 50,2% голосов, республиканец Дэвид Пердью — 49,9%. Согласно последним подсчетам телеканала, у демократа примерно на 13 тыс. голосов больше.

По сведениям газеты Politico, в штате осталось подсчитать около 100 тыс. голосов. Как отмечает издание, при такой плотной борьбе объявление официальных результатов может продлиться до пятницы, когда установлен последний срок для получения бюллетеней от военнослужащих и граждан страны, проголосовавших за границей. При этом процесс может затянуться еще дольше, так как, по действующим правилам, кандидат может потребовать пересчета голосов, если разрыв с конкурентом составляет меньше 0,5%. На скорость подсчета также влияет большое количество бюллетеней, присланных по почте (около 1 млн).

Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам минимум на два года. Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.

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В Джорджии на кону сразу два места в Сенате. Демократы Уорнок и Оссофф претендуют на мандаты республиканцев Леффлер и Дэвида Пердью соответственно. Если победу одержат и Оссофф, и Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

В случае сохранения хотя бы одного из двух сенатских мандатов в Джорджии республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.

Сенат, Джорджия
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