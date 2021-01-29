ЕС запретил экспорт COVID-вакцин за пределы союза

Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран — членов сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.
«Стремясь обеспечить своевременный доступ к вакцинам COVID-19 для всех граждан ЕС и решить проблему нынешнего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», — отмечается в нем.
В документе поясняется, что этот механизм, «принятый в срочном порядке, предусматривает разрешение на экспорт за пределы ЕС вакцин от COVID-19 до конца марта 2021 года». «Эта схема применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках», — добавили в ЕК.
ЕК подчеркивает, что «эта мера носит целенаправленный, соразмерный, прозрачный и временный характер». Кроме того, Еврокомиссия исключает из этой схемы поставки вакцин нуждающимся соседним странам. «Будучи приверженным международной солидарности, ЕС исключил из этой схемы поставки вакцин для гуманитарной помощи или предназначенных для стран, находящихся под управлением фонда COVAX, а также для наших соседей», — говорится в заявлении ЕК.
В настоящее время в Евросоюзе разворачивается конфликт, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также упреждающим объявлением компании AstraZeneca, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016