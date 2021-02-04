Несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцины от COVID

Несколько стран Европейского союза могут перепродать Украине вакцину от COVID. Но пока в правительстве не могут назвать эти страны.
Об этом в интервью tsn.ua рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, есть несколько стран ЕС, в том числе очень дружественная к Украине, которые согласились продать излишки.
«Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые, не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа к вакцинам. Речь идет о более 13 стран ЕС. Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат», — отметила Стефанишина.
Она также не уточнила, какая дружественная страна согласилась перепродать вакцину.
«Это конфиденциальная информация. В первую очередь, это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей», — добавила она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016