Россия поставит в Сербию 2 млн доз своей вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии заключили соглашение о поставке 2 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Препарат для поставок в Сербию будет изготавливаться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Договоренность, как отметили в фонде, позволит обеспечить вакцинацию 1 млн жителей Сербии (по две дозы вакцины на каждого). Как отметили в РФПИ, применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране, только на основании проведенных Россией испытаний.
«Спутник V» уже получили председатель народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, а также глава МВД страны Александр Вулин, сообщает местное издание Informer.
Сербия разрешила использование «Спутника V» в конце декабря. Тогда регулятор выдал разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз препарата.
Также сообщалось, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата.
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