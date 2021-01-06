Омбудсмен просит КСУ признать неконституционной медреформу Супрун

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционной медицинскую реформу, которую начали в 2017 году. Она направила конституционное представление.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Сложности в противодействии болезни (COVID-19, — ред.) нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального деления», — написала она.
По ее словам, большинство государственных органов и служб оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к началу пандемии, в частности, из-за медицинской реформы.
Напомним, на тот период обязанности министра здравоохранения исполняла Ульяна Супрун.
Отметим, в марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин планирует продолжать медицинскую реформу, которая должна завершиться успехом для пациентов и врачей.
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