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ЕС удваивает количество заказанных вакцин Pfizer

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ЕС удваивает количество заказанных вакцин Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) объявила о расширении контракта с Pfizer с 300 млн до 600 млн доз вакцины от коронавируса, поставки дополнительных доз могут начаться в конце 2021 года. Об этом заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше», — сказала глава ЕК.

Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные — в третьем и четвертом триместрах.

По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.

21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.

Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины — компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.

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Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.

Согласно обновленной Еврокомиссией информации, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.

ЕС, Pfizer
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 7 минут назад

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