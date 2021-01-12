Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире.
«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева», — написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.
Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.
В 1991 году была открыта вторая часть музея — вынесенная в специальное здание экспозиция «Космос», в которой представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-27», выставочный образец космического корабля «Союз», макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.
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