МВФ обеспокоен госрегулированием цен на газ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением», — сказал он в эфире «Радио НВ» в четверг.
Он напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.
«Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу», — указал министр.
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