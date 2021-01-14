МВФ обеспокоен госрегулированием цен на газ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением», — сказал он в эфире «Радио НВ» в четверг.

Он напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.

«Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу», — указал министр.