В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

Специалисты в Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались после того, как им была сделана прививка от коронавируса, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.
«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», — говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, каждый такой случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, имеющих серьезные заболевания.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привито больше 25 тысяч человек.
Как отметила телекомпания NRK со ссылкой на агентство, все смертельные случаи зафиксированы среди пожилых людей старше 80 лет, имевших слабое здоровье.
«Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — приводит NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.
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