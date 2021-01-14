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Samsung показала новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21

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Samsung показала новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21

Samsung в четверг представил новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra.

Все три модели получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц, диагональ экрана новых устройств составит 6,2 дюйма для S21, 6,7 дюйма для S21+ и 6,8 дюйма для S21 Ultra. Модели получили защитное стекло Gorilla Glass Victus. Они поддерживают мобильные сети пятого поколения (5G) и работают на базе нового процессора Exynos 2100, который компания представила отдельно несколькими днями ранее.

Емкость аккумулятора в новой линейке составила 4 тыс. мАч для S21, 4,8 тыс. мАч для S21+ и 5 тыс. мАч для S21 Ultra, устройства поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

В новинках поддерживается съемка в формате 4К и 8К. У S21 и S21+ одинаковые камеры из трех модулей — широкоугольного и ультраширокоугольного на 12 Мп, а также телефотообъектива на 64 Мп. У старшей модели четыре модуля камеры — ультраширокоугольный объектив на 12 Мп, широкоугольный на 108 Мп и два телефотообъектива на 10 Мп. «Старшая модель» совместима со стилусом S Pen, который ранее работал только с моделями линейки Galaxy Note.

Также Samsung представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro с функцией активного шумоподавления и метки SmartTag, благодаря которым с помощью смартфона можно будет найти, например, утерянные ключи, к которым присоединена метка. Ранее инсайдеры сообщали, что аналогичная технология AirTag будет представлена на одной из конференций Apple в 2020 году, однако официально новинка до сих пор не анонсирована.

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Отметим, что практически все характеристики новых устройств были известны до официального анонса: 13 января известный инсайдер Эван Бласс опубликовал скриншоты предположительно с сайта Samsung, на которых была подробная информация о всех моделях смартфонов, а немецкое подразделение Samsung незадолго до презентации по ошибке опубликовало на официальном сайте информацию о S21 Ultra.

Samsung, смартфоны
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