В Кабмине похвастались тем, что минимальная зарплата в Украине больше, чем в России и Беларуси

Наибольший рост минимальной зарплаты был зафиксирован в Украине, на данный момент это первое место среди 56 стран мира, отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Прочитал исследование команды Picodi.com, где можно проследить, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира. Так, в исследовании было проанализировано 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. (...) Наибольший рост „минималки“ был зафиксирован именно в Украине: с 1 января 2021 „чистая“ минимальная заработная плата выросла на целых 27% по сравнению с прошлым годом (4830 грн против 3802 грн). Это 1-е место среди 56 стран мира», — написал Немчинов в своем Telegram-канале.
В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше — на 9,8%, а в Беларуси — на 6,7%. Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку.
Анализируя исследование, министр Кабмина указал, что в некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатой составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании были рассмотрены суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.
«Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года», — обратил внимание Немчинов.
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