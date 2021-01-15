Глава Еврокомиссии назвала необходимостью введение в ЕС сертификата вакцинации

Создание сертификата вакцинации, взаимно признанного станами ЕС, — это медицинская необходимость, подтвержденная рекомендацией ВОЗ, однако пока не решен вопрос о правоприменении данного документа. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Лиссабоне, которую транслировала пресс-служба ЕК.
«Это медицинская необходимость. Однако важно найти правильный баланс, чтобы обеспечить равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на медицинском уровне», — заявила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что одна из возможностей — это создание «одинаковых условий для обладателей сертификата вакцинации и лиц со свежим отрицательным ПЦР-тестом, что гарантирует равные права тем, кто имеет, и тем, кто не имеет доступа к вакцинации».
21 января пройдет внеочередная видеоконференция глав государств и правительств ЕС, на которой будут рассматриваться вопросы вакцинации, включая проблему введения сертификатов, а также системные задержки поставок вакцины компании Pfizer в страны ЕС из-за проблем логистики и нехватки производственных мощностей.
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