Как коронавирус изменил рынок труда в Украине

С началом локдауна в марте 2020 рынок труда замер в ожидании. Работодатели публиковали меньше новых вакансий. Резюме было также меньше.
В середине апреля активность на рынке труда начала расти. По данным крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы robota.ua — количество активных вакансий в 2020 году составило 402 тыс. по сравнению с 684 тыс. в 2019 году.
Больше всего от пандемии коронавируса пострадала отрасли HoReCa и туризм. Кафе и рестораны закрывали несколько раз. Туристические агентства потеряли клиентов, авиалинии отменяли и сокращали число количество рейсов.
За 2020 год Украина недополучила $1 млрд из-за уменьшения потока туристов. В 2019 году поступления от туристической отрасли составили $1,4 млрд, а в этом году сумма уменьшилась на 70-85%. Отели сокращали персонал из-за сокращения числа туристов. Некоторые оставляли под заселение только один этаж.
Летом кафе разрешили использовать «летние площадки», а туристы могли летать на несколько заграничных курортов, а также отдыхать в Украине.
К концу года ситуация в отрасли немного стабилизировалась, но активно нанимать персонал никто не спешил. Причина — предстоящий тогда локдаун января 2021 года. Именно HoReCa стала отраслью, в которой наблюдался самый большой процент людей, которым снизили зарплату.
Меньше всего пострадали три отрасли — аграрный сектор, IT и банковский сектор. Умеренно прошли пиковый этап кризиса фармацевтический бизнес, промышленность и торговля (оптовая и розничная).
К середине лета большинство украинских компаний возвращались к привычному ритму существования и начали открывать новые вакансии. Если в IT и торговли вакансий стало намного больше, то в HoReCa — меньше.
Если отели и туристические агентства даже сейчас чувствуют себя не очень, то кафе и ресторанам повезло немного больше. Они могли запартнерится с сервисами по доставке еды либо же организовать доставку самостоятельно.
По данным сервиса доставки Glovo, украинский рынок доставки вырос в 2020 году в 6-7 раз по сравнению с прошлым годом. Доставка из супермаркетов выросла почти в 15 раз.
Вдвое выросли заказы у сервиса доставки продуктов из гипермаркетов Zakaz.ua и сервиса доставки лекарств из аптек Liki24. Но сложности тоже были. У Liki24 не хватало людей на обработку заказов.
Рост операторов доставок повлиял на рынок труда. По данным robota.ua — число вакансий на позицию курьеров, водителей, людей, способных организовать складские остатки и доставку товаров, в отдельные месяцы росло в два и больше раз.
Магазины не закрывали, но они также организовывали доставку. Ритейл стал крупнейшей отраслью по числу представленных вакансий (новых и обновленных). Число вакансий на позицию «Продавец» превысило 33 тыс.
А вот больше всего новых вакансий после первого локдауна появилось в сфере IT. Этот же сектор поддерживал самые высокие зарплаты. Самой высокооплачиваемой была позиция архитектора ПО — 145 тыс. грн. Второе место по з/п у Team Lead .NET разработчика — 140 тыс. грн.
IT сектор одним из первых начал следовать еще одному тренду карантина — «удалёнке». Для сотрудников это стало возможностью поберечь здоровье, тратить меньше времени на дорогу и меньше финансов на ежедневные бытовые вопросы. Для офисов — экономить на аренде и оплате коммунальных платежей.
Например, компания EVO, в которую входят такие проекты, как Prom, Crafta, Shafa, полностью перешла на удаленную работу в июле 2020 года.
«Мы верим, что в технологической сфере в будущем это будет основной режим работы», — писал тогда СЕО EVO Николай Палиенко.
Международная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, GlobalLogic в сентябре начала поиск инженеров полностью на удалёнку. А украинское представительство компании «Битрикс24» работает по принципу «как кому удобно»: сотрудники сами выбирают как им работать.
Второй в мире по посещаемости агрегатор вакансий Jooble с марта перевел 70% сотрудников на удаленную работу. Сейчас центральный офис компании работает, как коворкинг — посещать его сотрудники могут по своему желанию.
«Пандемийные тренды» повысили спрос на доставку. По данным robota.ua, самой популярной среди соискателей были рубрики «Админперсонал-Водители-Курьеры», «Торговля», "Логистика-Таможня-Склад«и «Персонал для дома».
Топ-5 профессий 2020 по количеству вакансий:
Топ-5 профессий по количеству опубликованных резюме:
Топ-5 профессий по заработной плате, которую предлагали работодатели:
Топ-5 профессий по заработной плате, на которую рассчитывали поисковики:
Большая часть кандидатов (около 68%) — молодые люди в возрасте 18-34 лет. Значительное количество тех, кто размещал или обновлял резюме в течение года, в возрасте от 35 до 54 лет (таких 30%).
Кандидатов в старшем возрасте (более 55 лет) и тех, кто еще не достиг совершеннолетия (14-17 лет) — меньше. Однако они также размещали резюме и часто искали работу на неполный день.
Самыми активными соискателями были люди без опыта работы. Они опубликовали почти 37% резюме. Вторая по численности категория кандидатов (25% опубликованных резюме) — с опытом более 5 лет. Число резюме с опытом работы от 5 лет превышает 370 тыс.
Английский язык, который ценят почти все работодатели знают на среднем уровне 50% соискателей, а свободно владеют им только 5,4%.
Чаще всего по рынку в среднем кандидатам предлагали зарплату от 10 тыс. до 20 тыс. гривен.
В 2021 году прогнозируется рост служб доставки. Даже если карантинных ограничительных мер уже не будет. Также ожидается, что ритейл будет активнее организовывать собственную доставку. А количество вакансий на позиции продавцов, специалистов по кладу и курьеров — увеличится.