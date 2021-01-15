Как коронавирус изменил рынок труда в Украине

С началом локдауна в марте 2020 рынок труда замер в ожидании. Работодатели публиковали меньше новых вакансий. Резюме было также меньше.

В середине апреля активность на рынке труда начала расти. По данным крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы robota.ua — количество активных вакансий в 2020 году составило 402 тыс. по сравнению с 684 тыс. в 2019 году.

Кто пострадал больше и меньше всего

Больше всего от пандемии коронавируса пострадала отрасли HoReCa и туризм. Кафе и рестораны закрывали несколько раз. Туристические агентства потеряли клиентов, авиалинии отменяли и сокращали число количество рейсов.

За 2020 год Украина недополучила $1 млрд из-за уменьшения потока туристов. В 2019 году поступления от туристической отрасли составили $1,4 млрд, а в этом году сумма уменьшилась на 70-85%. Отели сокращали персонал из-за сокращения числа туристов. Некоторые оставляли под заселение только один этаж.

Летом кафе разрешили использовать «летние площадки», а туристы могли летать на несколько заграничных курортов, а также отдыхать в Украине.

К концу года ситуация в отрасли немного стабилизировалась, но активно нанимать персонал никто не спешил. Причина — предстоящий тогда локдаун января 2021 года. Именно HoReCa стала отраслью, в которой наблюдался самый большой процент людей, которым снизили зарплату.

Меньше всего пострадали три отрасли — аграрный сектор, IT и банковский сектор. Умеренно прошли пиковый этап кризиса фармацевтический бизнес, промышленность и торговля (оптовая и розничная).

К середине лета большинство украинских компаний возвращались к привычному ритму существования и начали открывать новые вакансии. Если в IT и торговли вакансий стало намного больше, то в HoReCa — меньше.

Тренды года — доставка и «удаленка»

Если отели и туристические агентства даже сейчас чувствуют себя не очень, то кафе и ресторанам повезло немного больше. Они могли запартнерится с сервисами по доставке еды либо же организовать доставку самостоятельно.

По данным сервиса доставки Glovo, украинский рынок доставки вырос в 2020 году в 6-7 раз по сравнению с прошлым годом. Доставка из супермаркетов выросла почти в 15 раз.

Вдвое выросли заказы у сервиса доставки продуктов из гипермаркетов Zakaz.ua и сервиса доставки лекарств из аптек Liki24. Но сложности тоже были. У Liki24 не хватало людей на обработку заказов.

Рост операторов доставок повлиял на рынок труда. По данным robota.ua — число вакансий на позицию курьеров, водителей, людей, способных организовать складские остатки и доставку товаров, в отдельные месяцы росло в два и больше раз.

Магазины не закрывали, но они также организовывали доставку. Ритейл стал крупнейшей отраслью по числу представленных вакансий (новых и обновленных). Число вакансий на позицию «Продавец» превысило 33 тыс.

А вот больше всего новых вакансий после первого локдауна появилось в сфере IT. Этот же сектор поддерживал самые высокие зарплаты. Самой высокооплачиваемой была позиция архитектора ПО — 145 тыс. грн. Второе место по з/п у Team Lead .NET разработчика — 140 тыс. грн.

IT сектор одним из первых начал следовать еще одному тренду карантина — «удалёнке». Для сотрудников это стало возможностью поберечь здоровье, тратить меньше времени на дорогу и меньше финансов на ежедневные бытовые вопросы. Для офисов — экономить на аренде и оплате коммунальных платежей.

Например, компания EVO, в которую входят такие проекты, как Prom, Crafta, Shafa, полностью перешла на удаленную работу в июле 2020 года.

«Мы верим, что в технологической сфере в будущем это будет основной режим работы», — писал тогда СЕО EVO Николай Палиенко.

Международная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, GlobalLogic в сентябре начала поиск инженеров полностью на удалёнку. А украинское представительство компании «Битрикс24» работает по принципу «как кому удобно»: сотрудники сами выбирают как им работать.

Второй в мире по посещаемости агрегатор вакансий Jooble с марта перевел 70% сотрудников на удаленную работу. Сейчас центральный офис компании работает, как коворкинг — посещать его сотрудники могут по своему желанию.

Популярные вакансии и резюме

«Пандемийные тренды» повысили спрос на доставку. По данным robota.ua, самой популярной среди соискателей были рубрики «Админперсонал-Водители-Курьеры», «Торговля», "Логистика-Таможня-Склад«и «Персонал для дома».

Топ-5 профессий 2020 по количеству вакансий:

Продавец

Менеджер по продажам

Торговый представитель с авто

Торговый представитель

Водитель на авто фирмы

Топ-5 профессий по количеству опубликованных резюме:

Продавец

Менеджер по продажам

Офис-менеджер

Продавец непродовольственных товаров

Продавец-кассир

Топ-5 профессий по заработной плате, которую предлагали работодатели:

Архитектор ПО (145 тыс. грн),

Team Lead .NET developer (140 тыс. грн)

Пилот (120 тыс. грн)

Team Lead #C developer (105 тыс. грн)

Senior QA automation engineer (104 тыс. грн)

Топ-5 профессий по заработной плате, на которую рассчитывали поисковики:

Team Lead Java developer (108 тыс. грн)

Seniour Full Stuck developer (108 тыс. грн)

Team Lead .NET developer (99,9 тыс. грн)

Руководитель группы программистов 1С (85,5 тыс. грн)

Team Lead Python developer (81 тыс. грн)

Кто искал работу больше всего в 2020

Большая часть кандидатов (около 68%) — молодые люди в возрасте 18-34 лет. Значительное количество тех, кто размещал или обновлял резюме в течение года, в возрасте от 35 до 54 лет (таких 30%).

Кандидатов в старшем возрасте (более 55 лет) и тех, кто еще не достиг совершеннолетия (14-17 лет) — меньше. Однако они также размещали резюме и часто искали работу на неполный день.

Самыми активными соискателями были люди без опыта работы. Они опубликовали почти 37% резюме. Вторая по численности категория кандидатов (25% опубликованных резюме) — с опытом более 5 лет. Число резюме с опытом работы от 5 лет превышает 370 тыс.

Английский язык, который ценят почти все работодатели знают на среднем уровне 50% соискателей, а свободно владеют им только 5,4%.

Чаще всего по рынку в среднем кандидатам предлагали зарплату от 10 тыс. до 20 тыс. гривен.

В 2021 году прогнозируется рост служб доставки. Даже если карантинных ограничительных мер уже не будет. Также ожидается, что ритейл будет активнее организовывать собственную доставку. А количество вакансий на позиции продавцов, специалистов по кладу и курьеров — увеличится.

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