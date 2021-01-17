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CNN составил список из 15 фактов «самого известного» вранья Трампа

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CNN составил список из 15 фактов «самого известного» вранья Трампа

Телеканал CNN представил список из 15 случаев, когда действующий президент США нагло врал гражданам. В нем упомянуты случаи, произошедшие за все четыре года правления главы государства.

Как пишет аналитик CNN Дэниэл Дэйл, Трамп начал свое президентство с вранья. Во время его речи на инаугурации в январе 2017 года в Вашингтоне пошел дождь. Однако позже в этот же день на балу в честь церемонии Трамп заявлял, что дождь не начинался, пока он не закончил говорить.

Самой опасной ложью президента названы его заявления о том, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране находится под контролем. В марте 2020 года во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность коронавируса, он «находится под полным контролем» властей. Эти слова уже тогда расходились с оценками пандемии со стороны экспертов из области здравоохранения.

Третьей в списке стало заявление Трампа 2019 года об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. После этого метеослужба опровергла эту данные, однако президент не захотел признавать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов.

Самой нелепым случаем CNN называет вранье Трампа по поводу якобы поступившего ему звонка от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам «величайшей речью». Однако последующая проверка показала, что такого звонка никогда не было.

В списке вранья Трампа также фигурирует искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара с целью доказать его поддержку террористов из Аль-Каиды; неточные заявления президента о торговле с Китаем; утверждение, что именно он добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще Бараком Обамой; утверждение о том, что «шум ветряных мельниц вызывает рак».

Самой «бесстыдной» ложью Трампа названы его заявления во время предвыборной кампании 2020 года, в течение которой он неоднократно обвинял своего соперника Джо Байдена в радикальных взглядах. В этом же пункте упоминаются слова президента в сентябре 2020 года, что Байден разрушит существующую систему здравоохранения США.

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Автор статьи сообщает, что немалая часть лживых заявлений Трампа не имела никакого политического смысла.

20 января Трамп должен покинуть Белый дом — в этот день состоится инаугурация избранного президента Байдена. Последние недели правления Трампа сопряжены с новыми скандалами: палата представителей конгресса США утвердила ему второй импичмент в связи с событиями в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего президента после митинга взяли штурмом здание Капитолия.

Дональд Трамп, CNN
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