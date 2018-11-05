Журналист CNN грубо оскорбила Трампа в прямом эфире

Обсуждение миграционной политики президента США Дональда Трампа в прямом эфире телеканала CNN переросло в эмоциональный обмен мнениями, сопровождающийся оскорблениями в адрес главы государства.
В круглом столе телеканала принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели – Стив Кортес и Ана Наварро, которая известна как жесткий критик действующего президента, несмотря на принадлежность к Республиканской партии.
В ходе дискуссии Наварро обвинила президента в расизме, а Кортес — свою оппонентку в уходе от обсуждения политической логики действий Трампа. В ответ обозреватель высказала грубые слова в адрес Трампа.
Трампа не впервые оскорбляют в прямом эфире CNN. Ранее телеканалу пришлось отключить речь певицы Мадонны, которая обрушилась на президента с непечатной руганью. Обвинения в использовании расистских выражений также звучат в адрес американского лидера постоянно, но он их отвергает, называя фейковыми новостями.
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