Журналист CNN грубо оскорбила Трампа в прямом эфире

Обсуждение миграционной политики президента США Дональда Трампа в прямом эфире телеканала CNN переросло в эмоциональный обмен мнениями, сопровождающийся оскорблениями в адрес главы государства.

В круглом столе телеканала принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели – Стив Кортес и Ана Наварро, которая известна как жесткий критик действующего президента, несмотря на принадлежность к Республиканской партии.

В ходе дискуссии Наварро обвинила президента в расизме, а Кортес — свою оппонентку в уходе от обсуждения политической логики действий Трампа. В ответ обозреватель высказала грубые слова в адрес Трампа.

Трампа не впервые оскорбляют в прямом эфире CNN. Ранее телеканалу пришлось отключить речь певицы Мадонны, которая обрушилась на президента с непечатной руганью. Обвинения в использовании расистских выражений также звучат в адрес американского лидера постоянно, но он их отвергает, называя фейковыми новостями.