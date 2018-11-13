CNN подала в суд на Трампа

Телекомпания CNN подала иск в связи с отменой постоянного пропуска корреспондента телекомпании Джима Акосты в Белый дом. Как сообщила во вторник телекомпания, иск против президента и других членов его администрации является первым в своем роде.
Инцидент, ставший формальным поводом для отзыва пресс-пропуска Акосты, произошел в минувшую среду, когда Трамп проводил пресс-конференцию по поводу прошедших промежуточных выборов в Конгресс. После того, как Акоста задал вопрос, Трамп, который известен своей критикой в отношении CNN, попросил журналиста сесть на место, а модератор пресс-конференции попыталась отобрать у него микрофон.
Судя по кадрам видеотрансляции, журналист изначально отказался отдать микрофон и, несмотря на усилия женщины, продолжал держать его в руке, однако впоследствии все же подчинился.
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