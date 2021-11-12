Шмыгаль уверяет, что оснований для веерных отключений электроэнергии нет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодня нет оснований для веерных отключений электроэнергии.

«Сегодня оснований ни Министерство энергетики ни Укрэнерго для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем», — сказал Шмыгаль в ток-шоу «Право на власть» в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером.

Премьер подчеркнул, что распространение информации о возможных веерных отключения электроэнергии является манипуляцией.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, считает, что вероятность веерных отключений электричества крайне велика. «Эксперты говорят, что если морозы продержатся несколько недель и будет минус 15, то риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высокий», — сказал он.

Мэр напомнил, что на 12 предприятиях, которые вырабатывают тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля, не хватает и газа в хранилищах.