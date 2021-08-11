Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения

Кабинет министров снизит тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство принимает постановление при поддержке президента Украины о снижении тарифа на электроэнергию до 1,44 грн/кВт-ч для тех, кто потребляет меньше 250 кВт-ч. Для тех, кто больше, тариф останется на нынешнем уровне — 1,68 грн/кВт-ч», сказал он в ходе открытия заседания правительства.

Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт-час.