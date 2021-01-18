В Украине установят предельный тариф на распределение газа, и он не будет больше 1 грн 79 коп. за один кубометр.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время внеочередного заседания правительства в понедельник.
«Вопрос относительно тарифов на распределение газа или так называемой абонплаты. Мы две прошедшие недели говорили с народными депутатами, профильным комитетом, регулятором НКРЭКУ и сейчас выходим на решение, которым так же будет установлена предельная цена и рамки тарифа на распределение», — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что такой тариф не будет больше 1 грн 79 коп. за метр кубический.
«Это решение, которое мы ожидаем от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что после соответствующего решения НКРЭКУ уже в ближайшее время тариф на распределение по «мелким облгазам» снизится на 50% и больше.
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