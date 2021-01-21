«Британский» штамм COVID-19 уже добрался до Польши

В Малопольском воеводстве Польши (юг страны) зафиксирован первый случай заражения так называемым «британским» штаммом COVID-19.
Информацию в Твиттере польской медицинской лаборатории genXone SA подтвердил Минздрав Польши, передает Укринформ.
«Лаборатория genXone идентифицировала „британский“ штамм коронавируса B.1.1.7 у инфицированного из Малопольского воеводства», — говорится в сообщении лаборатории.
Представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич подтвердил, что информацию о выявлении первого случая «британского» штамма коронавируса в Польше передали в Международную систему отчетности о распространении вируса (GISAID).
По его словам, на следующей неделе в Польше начнется общепольское исследование, которое должно помочь в определении масштабов наличии «британского» штамма коронавируса в Польше и возможных последствиях для распространения COVID-19 в стране.
Как сообщалось, «британский» штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании в декабре, в два раза более заразный, чем доминирующий вид коронавируса.
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