Больше всего на русский язык пожаловались в Киеве

Больше всего на нарушения закона об обслуживании на украинском языке за первую неделю его действия жаловались жители Киева и области, а меньше всего претензий было на юге и востоке страны, сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного по защите госязыка.
В середине января вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. За первую неделю действия новых норм получено почти 200 жалоб.
В сообщении омбудсмена отмечается, что наибольшее число обращений и жалоб поступало из Киева и Киевской области (74), а наименьшее — с юга и востока Украины. Жители Львова, например, прислали 17 обращений, а одесситы и харьковчане — по 12.
Большинство жалоб касались отсутствия украинской версии интернет-изданий и интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав при обслуживании заявили 34 заявителя, о размещении наружной рекламы на ином языке — 25, о нарушении языковых законов в образовании — 4, еще три жалобы было на чиновников.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят парламентом в апреле 2019 года, однако разные его нормы вступают в действие постепенно.
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