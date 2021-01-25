Disney+ заблокировал ряд культовых мультфильмов из-за расизма

Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше 7 лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов, сообщает газета Daily Mail.

Как сообщает газета, мультфильм «Питер Пэн», скорее всего, был заблокирован, так как там изображается племя индейцев, которых называют «краснокожими». Один из котов в мультфильме «Коты-аристократы» имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы, дизайн этого персонажа описали как «карикатуру на восточноазиатские народы».

Мультфильм «Дамбо» высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, в одном из моментов «безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: «Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги». Фильм «Швейцарская семья Робинзонов» подвергся критике за наличие пиратов с «желтыми» и «коричневыми» лицами.

Как сообщает газета, представитель Disney отказался давать комментарии.

Ранее сообщалось, что компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредных стереотипов» и «негативных изображений народов или культур».

Перед просмотром этих мультфильмов зрителям показывается следующее предупреждение: «Эта программа содержит негативное изображение... народов или культур. Эти стереотипы были неправильными как раньше, так и сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать, какое вредное воздействие он имеет, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего».