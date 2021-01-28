Украина заняла 117 место в Индексе восприятия коррупции

В 2020 году Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117 место среди 180 стран. Такие результаты нашего государства в Индексе восприятия коррупции-2020 (CPI).

Также 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились — это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Среди соседей ближайшая к Украине Молдова — 34 балла и 115 место. Также улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129). РФ остается единственной страной, среди соседок, опережающей Украину. Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния — обе страны набрали по 44 балла и занимают 69 место. В то же время прошлогодние лидеры среди соседей потеряли свои баллы: Словакия — 1 балл, Польша — 2 балла.