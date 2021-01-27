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У «британского» штамма коронавируса оказались несколько отличные симптомы

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У «британского» штамма коронавируса оказались несколько отличные симптомы

Потеря вкуса и обоняния реже встречаются у тех, кто заразился впервые выявленным в Великобритании новым штаммом коронавируса, в сравнении с инфицированными другими вариантами COVID-19. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

В то же время в нем отмечается, что другие симптомы заболевания — кашель, повышенная утомляемость, мышечная боль — чаще свойственны именно инфицированным «британским» штаммом коронавируса. Кроме того, в их случае заболевание реже проходит бессимптомно. К таким предварительным выводам специалисты пришли в результате анализа состояния заразившихся, который проводился с 15 ноября прошлого года по 16 января. В исследование не были включены госпитализированные пациенты и постояльцы домов престарелых с COVID-19.

Крайне сложная эпидемическая обстановка складывается в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения «британского» штамма коронавируса, впервые выявленного на юго-востоке Англии. Эта мутация, по предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразной и на 30% более летальной. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении очередного, третьего по счету, общенационального карантина.

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Во вторник число людей, умерших в Великобритании после инфицирования коронавирусом, превысило 100 тыс. человек. Соединенное Королевство стало пятой страной после США, Бразилии, Индии и Мексики, где была преодолена эта отметка.

коронавирус
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Среда, 27 января 2021
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