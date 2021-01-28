Большинство украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях протеста

Более 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 по 8 декабря.

По данным исследований, проведенных КМИС, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2019-2020 гг. изменилась с 49% в 2019р. на 57% в 2020г.

Так, в декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста ощутимо снизился (на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019г.).

Согласно опросу, большинство украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%), но готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (15,8%), сбор подписей под коллективными воззваниями (12,7%), санкционированные митинги и демонстрации (10%).

В то же время готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях колеблется с 11% в 2018г. до 10% в 2020 г., а в несанкционированных митингах и демонстрациях уменьшилось с 4% в 2018г. до 2% в 2019г., а в 2020 году составляла 3%.

Отмечается, что самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в южном регионе (62,6% не готовы к протестам), самый высокий — в центральном (52,2% не готовы к протестам). В западном и восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно)

Согласно исследованию, более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (61,4%), среди мужчин таких меньше (51,9%). Также наблюдается, что уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (39,3% против 36,3%.)